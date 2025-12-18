India-Oman Deal: ओमान जाने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, IT-Health समेत इन सेक्टर में नौकरी पक्की!

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ओमान के साथ कंप्रेहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) पर अमल होते ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, शिक्षा व निर्माण से जुड़े भारतीय प्रोफेशनल्स अब ओमान में आसानी से अपनी सेवा दे सकेंगे। अब अनुबंध सेवा के तहत वे चार साल तक ओमान में रह सकेंगे। ऐसे भी कोई प्रोफेशनल्स 180 दिनों तक ओमान में रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी सेवा दे सकेगा। बिजनेस के नाम पर भी ओमान भारतीय को 90 दिनों का वीजा देगा।

इसके अलावा ओमान में चलने वाली भारतीय कंपनियों में अब 50 प्रतिशत तक भारतीय काम कर सकेंगे। पहले यह सीमा 20 प्रतिशत थी। सीपा होने से आईटी, हेल्थ, पर्यावरण, शिक्षा, अनुसंधान, ऑडियो-वीडियो व टूरिज्म जैसे सर्विस सेक्टर के निर्यात में भी इजाफा होगा। सर्विस सेक्टर में ओमान सालना 12.52 अरब डालर का आयात करता है और इनमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5.31 प्रतिशत है।

मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों में निर्यात बढ़ाने का मिलेगा मौका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन ने बताया कि गल्फ कोपरेशन काउंसिल (जीसीसी) का सदस्य देश होने व अफ्रीका के पास होने से मध्य पूर्व व अफ्रीका में भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में मौका मिलेगा। भारतीय निर्यातक ओमान में अपना केंद्र खोलकर वैल्यू एडीशन करके वहां से मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों में निर्यात कर सकेंगे।

अमेरिकी बाजार में प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई में भी मदद ओमान के साथ सीपा होने से अमेरिकी शुल्क की वजह से प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई में भी मदद मिलेगी। अमेरिका की तरफ से 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद अमेरिका के बाजार में टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स व ज्वैलरी जैसे आइटम के निर्यात की बढ़ोतरी दर प्रभावित हुई है।

ओमान इन वस्तुओं का बड़ा आयातक देश हैं। अब कोई शुल्क नहीं लगने से इन आइटम का निर्यात ओमान में बढ़ जाएगा।

ओमान सीपा पर पीयूष गोयल ने क्या कहा? ओमान के साथ सीपा से भारतीय निर्यातक व प्रोफेशनल्स को ओमान के बाजार में अवसर मिलेंगे। सीपा के तहत राष्ट्र हित का ध्यान रखा गया है, वहीं, इससे सरकार की प्रतिबद्धता के मुताबिक भारतीय किसान, कारीगर, एमएसएमई काफी लाभान्वित होंगे।