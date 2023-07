UPI In France: फ्रांस में भारतीय टूरिस्ट रुपये में कर सकेंगे भुगतान, एफिल टावर से होगी UPI की शुरुआत

सिंगापुर व जापान के बाद अब फ्रांस भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफायड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को अपनाने जा रही है। पेरिस में भारतीय समुदाय के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि फ्रांस यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए राजी हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी। फाइल फोटो।

फ्रांस में भारतीय टूरिस्ट रुपये में कर सकेंगे भुगतान। फाइल फोटो।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सिंगापुर व जापान के बाद अब फ्रांस भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफायड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को अपनाने जा रही है। पेरिस में भारतीय समुदाय के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि फ्रांस यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए राजी हो गया है। एफिल टावर से होगी इसकी शुरुआत उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के टूरिस्ट अब रुपए में फ्रांस में भुगतान कर सकेंगे। फोरेक्स कार्ड के माध्यम से फ्रांस भ्रमण के दौरान नकदी रखने की जरूरत नहीं होगी। दोनों देशों के बीच हुआ था पिछले साल समझौता भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने के लिए दोनों देशों के बीच पिछले साल ही समझौता किया गया था। यह समझौता भारत के नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और फ्रांस की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लाइरा के बीच किया गया था। इस साल सिंगापुर के पेनाऊ ने यूपीआई के लिए एनपीसीआई से समझौता किया। यूएई, भूटान और नेपाल पहले ही भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना चुका है।

Edited By: Sonu Gupta