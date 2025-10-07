Railway News: अब कंफर्म टिकट की बदल सकेंगे तारीख, कब से लागू होंगे नए नियम?
भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव करने जा रहा है जिससे यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क दिए टिकट की तिथियों में बदलाव कर सकेंगे। यात्रा योजना बदलने पर टिकट रद्द कराने और नई टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार कंफर्म टिकट मिलने की गारंटी सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और किराए का अंतर देना होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यात्री बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के टिकट की तिथियों में बदलाव कर सकेंगे। कई बार ऐसा होता है यात्रा की योजनाएं अप्रत्याशित रूप से बदल जाती है।
जिससे यात्री के पास वो टिकट किसी काम की नहीं रह जाती जिसका उसने रिजर्वेशन कराया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यात्री उसी टिकट की तारीख में बदलाव कर सकेंगे। जिससे उन्हें तारीख में बदलाव के बाद भी कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना होगी।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से यात्री बिना किसी शुल्क के अपनी कंफर्म ट्रेन टिकट में यात्रा की तिथि में ऑनलाइन बदल सकेंगे। अभी के नियमों के अनुसार यात्रियों को अपनी यात्रा की बदलने के लिए अपना टिकट कैंसिलकरके नई टिकट बुक करनी पड़ती है। जिसपर कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है साथ ही ये असुविधाजनक है। ऐसे में नई टिकट मिल पाना भी मुश्किल होता है।
कंफर्म टिकट की गारंटी नहीं
एनडीटीवी की खबर के अनुसार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए नियम में कंफर्म टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो रेलवे में सीट की उपलब्धता के आधार पर निर्भर है। इसके साथ ही, अगर नए टिकट की कीमत ज़्यादा होगी, तो यात्रियों को किराए का अंतर चुकाना होगा। इस नियम से उन यात्रियों को लाभ मिलेगा जिन्हे अपनी यात्रा में तारीख बदलने के चलते भारी शुल्क भरना पड़ता है।
क्या है रेलवे की ट्रेन टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी?
बता दें मौजूदा नियम के मुताबिक ट्रेन के प्रस्थान से 48 से 12 घंटे पहले घंटे पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर किराए में 25 प्रतिशत की कटौती की जाती है। वहीं ट्रेन के प्रस्थान से 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर शुल्क बढ़ जाता है। रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद ट्रेन कैंसिल करने पर कोई धनराशि वापस नहीं की जाती है।
