    भारतीय रेल की समयपालन में बड़ी छलांग, यूरोपीय देशों से बेहतर प्रदर्शन; रेल मंत्री ने सदन में दी जानकारी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:08 PM (IST)

    भारतीय रेलवे की समयनिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे नेटवर्क की पंक्चुअलिटी 80% तक पहुंच गई है, ज ...और पढ़ें

    भारतीय रेल की समयपालन में बड़ी छलांग यूरोपीय देशों से बेहतर हुआ प्रदर्शन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की समयपर पहुंच यानी पंक्चुअलिटी में बड़ा सुधार दर्ज हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि पूरे नेटवर्क की पंक्चुअलिटी अब 80% तक पहुंच गई है, जो कई यूरोपीय देशों से बेहतर है।

    मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में रखरखाव को मजबूत करने और संचालन में सुधार की वजह से यह बड़ा बदलावा आया है। उन्होंने बताया कि 70 रेलवे डिवीजन ऐसे हैं जहां ट्रेनें 90% से ज्यादा समय पर चल रही हैं।

    UP में बढ़ा रेलवे बजट

    एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए वैष्णव ने बताया कि बलिया स्टेशन से 82 ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बलिया का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होने की वजह से यहां बेहतर सुविधाएं देने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

    रेल मंत्री ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट्स का बजट भी काफी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मात्र 100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, जो अब कई गुना बढ़ चुका है।

    ओवरब्रिज-अंडरब्रिज में तेजी

    रेलवे सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि ओवर-ब्रिज और अंडर-ब्रिज बनाने के काम पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा खास डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, ताकि इन पुलों को मंजूरी देने और बनाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।

