भारतीय रेल की समयपालन में बड़ी छलांग, यूरोपीय देशों से बेहतर प्रदर्शन; रेल मंत्री ने सदन में दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की समयपर पहुंच यानी पंक्चुअलिटी में बड़ा सुधार दर्ज हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि पूरे नेटवर्क की पंक्चुअलिटी अब 80% तक पहुंच गई है, जो कई यूरोपीय देशों से बेहतर है।

मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में रखरखाव को मजबूत करने और संचालन में सुधार की वजह से यह बड़ा बदलावा आया है। उन्होंने बताया कि 70 रेलवे डिवीजन ऐसे हैं जहां ट्रेनें 90% से ज्यादा समय पर चल रही हैं।

UP में बढ़ा रेलवे बजट एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए वैष्णव ने बताया कि बलिया स्टेशन से 82 ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बलिया का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होने की वजह से यहां बेहतर सुविधाएं देने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।