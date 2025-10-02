भारतीय रेल उत्पाद की अंतरराष्ट्रीय बाजार में धूम, अभी 16 देशों को बेचे जा रहे बोगी, इंजन सहित कई उपरकरण

Language
    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया मेक फॉर द व‌र्ल्ड के तहत बोगी डिब्बों और इंजन सहित महत्वपूर्ण रेलवे उपकरणों के वैश्विक निर्यातक के रूप में तेजी से उभर रहा है। रेल मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत के रेल उत्पाद तेजी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना रहे हैं। मेट्रो ट्रेन के डिब्बे आस्ट्रेलिया और कनाडा को निर्यात किए गए हैं।

    भारतीय रेलवे 16 देशों को बेच रहा बोगी, इंजन सहित कई उपरकरण (फाइल फोटो)

     पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे 'मेक इन इंडिया, मेक फार द व‌र्ल्ड' के तहत बोगी, डिब्बों और इंजन सहित महत्वपूर्ण रेलवे उपकरणों के वैश्विक निर्यातक के रूप में तेजी से उभर रहा है। रेल मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

    रेल मंत्रालय ने कहा कि करीब 16 देशों में बढ़ता निर्यात भारत की डिजाइन, विकास और विश्व को आपूर्ति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के रेल उत्पाद तेजी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना रहे हैं।

    मेट्रो ट्रेन के डिब्बे आस्ट्रेलिया और कनाडा को निर्यात किए

    मेट्रो ट्रेन के डिब्बे आस्ट्रेलिया और कनाडा को निर्यात किए गए हैं, बोगी ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस और आस्ट्रेलिया को, प्रोपल्शन सिस्टम फ्रांस, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी और इटली को, यात्री डिब्बे मोजाम्बिक, बांग्लादेश और श्रीलंका को तथा रेल इंजन मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश एवं गिनी गणराज्य को निर्यात किए गए हैं।

    जून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मढ़ौरा लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए पहले इंजन को हरी झंडी दिखाई थी और तब से अबतक छह इंजन सफलतापूर्वक गिनी गणराज्य को निर्यात किये जा चुके हैं।

    लोको पायलट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

    रेलवे भर्ती बोर्ड ने बुधवार को 18,735 सहायक लोको पायलटों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम घोषित होने के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड ने भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों, यानी सहायक लोको पायलटों की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

    इन उम्मीदवारों की भर्ती से भारतीय रेलवे में चालक दल में रिक्तियां काफी कम हो जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी।