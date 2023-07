Indian Railways: उत्तर भारत में तेज बारिश की वजह से 17 ट्रेनें रद्द, इन गाड़ियों का रूट किया गया डायवर्ट

उत्तर रेलवे ने रविवार को जानकारी दी कि उत्तर भारत भारत क्षेत्र में संचालन करने वाली लगभग 17 ट्रोनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 12 ट्रेनों के रुट बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि कई जगहों पर जलभराव की वजह से चार जगहों पर ट्रेन की यातायात को स्थगित कर दिया गया।

उत्तर भारत क्षेत्र में संचालन करने वाली लगभग 17 ट्रोनों को रद्द कर दिया गया।(फोटो सोर्स: एएनआइ)

नई दिल्ली, पीटीआइ। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते दो दिनों से हो रही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ और दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बारिश के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 17 ट्रेनें हुई रद्द उत्तर रेलवे ने रविवार को जानकारी दी कि उत्तर भारत क्षेत्र में संचालन करने वाली लगभग 17 ट्रोनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं, 12 ट्रेनों के रुट बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि कई जगहों पर जलभराव की वजह से चार जगहों पर ट्रेन की यातायात को स्थगित कर दिया गया। जलजमाव की वजह से इन जगहों पर यातायात हुई स्थगित नोगनवान (अंबाला) न्यू मोरिंडा के बीच ट्रेन की संचालन निलंबित की गई।

नंगल बांध और आनंदपुर साहिब के बीच ट्रेन की संचालन निलंबित की गई।

कीरतपुर साहिब और भरतगढ़ के बीच ट्रेन की संचालन निलंबित की गई। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने जानकारी दी गई कि लगातार भारी बारिश की वजह से दिल्ली क्षेत्र से ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पटरियों से पानी निकालने के लिए दिल्ली-सब्जी मंडी क्षेत्र और स्टेशन के प्रशिक्षण योग्य क्षेत्र में आठ पंप चलाए जा रहे हैं। हालांकि, दिल्ली क्षेत्र में ट्रेनें चल रही हैं। ये ट्रेन की गई रद्द फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस

अमृतसर सुपर फास्ट एक्सप्रेस

चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस

अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस इन ट्रेनों का रूट किया गया डायवर्ट अमृतसर एक्सप्रेस

दौलतपुर चौक एक्सप्रेस भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 153 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक बारिश है।

Edited By: Piyush Kumar