विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार को दुनिया ने किया सलाम, कहा- हमें उन पर गर्व
दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाइट में को-पायलट के हमले के बावजूद भारतीय कैप्टन स्मित मछार ने अपनी सूझबूझ से 174 यात्रियों की जान बचाई।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाइट में को पायलट ने पायलट पर हमला कर प्लेन क्रैश करने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय पायलट स्मित मछार सूझ-बूझ और विमान में मौजूद यात्रियों की मदद से बड़ी घटना को टाल दिया गया।
भारतीय कप्तान स्मित मछार की बहादुरी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। पीएम मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक दुनिया के शीर्ष नेता उन्हें हीरो बता रहे हैं। चलिए जानते हैं इनको लेकर किसने क्या कहा...?
द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति ने कहा, 'कप्टन स्मित मछार ने बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिया। देश को उन पर गर्व है। बेहद ख़तरनाक स्थिति में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, वे दूसरों की जान बचाने के लिए डटे रहे।'
उप राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा, 'गंभीर खतरे के समय कैप्टन मछार की असाधारण हिम्मत और सूझ-बूझ बेहद सम्मान और तारीफ के काबिल है। भारत को इस असाधारण हीरो पर गर्व है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, हवा में उनके पक्के इरादे और सही समय पर लिए गए फैसले ने एक बड़ी त्रासदी को टालने और विमान में सवार लोगों की जान बचाने में मदद की।'
इजरायल के राष्ट्रपति साक हर्जोग ने कहा, 'कैप्टन स्मिथ मछार आपकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और उन कामों के लिए दिल से शुक्रिया, जिनसे कई लोगों की जान बची। मैं आपके जल्द ठीक होने और अच्छी सेहत की कामना करता हूं। इजरायल आपका बहुत-बहुत आभारी है।'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'पूरा देश कैप्टन स्मित मछार के साथ खड़ा है और उनकी असाधारण हिम्मत पर हमें बहुत गर्व है। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने कर्तव्य और सेवा की सर्वोच्च परंपराओं का पालन किया और जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाने में मदद की। उनकी हिम्मत, संयम और कर्तव्य-भावना देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।'
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'कैप्टन स्मित मछार ने भारी खतरे के बावजूद असाधारण हिम्मत और सूझ-बूझ दिखाई, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ा हादसा टल गया। आइए, दुनिया भर के उन अनगिनत लोगों के साथ मिलकर उनकी बहादुरी को सलाम करें और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें।'
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 'चाकू लगने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद स्मित मछार ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनके कामों से सैकड़ों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। भारत को उनकी बहादुरी पर गर्व है और देश सेवा और ज़िम्मेदारी के प्रति उनके समर्पण को हमेशा गहरे सम्मान के साथ याद रखेगा।'
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'मैं भारतीय कैप्टन स्मित मछार, क्रू और उन सभी लोगों को सलाम करता हूं, जिन्होंने हमले के दौरान असाधारण साहस और सूझबूझ दिखाई और कीमती जानें बचाने में मदद की। कैप्टन मछार के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करता हूं।'
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, स्मित मछार अपने कर्तव्य पर डटे रहे और खुद से पहले दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनकी सूझबूझ और निस्वार्थ कार्यों ने अनगिनत लोगों की जान बचाने और एक बड़ी त्रासदी को रोकने में मदद की। भारत उनके जज्बे और समर्पण को सलाम करता है।'
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'जानलेवा खतरे के समय स्मित मछार का साहस एक भारतीय पायलट के बेहतरीन जज्बे को दर्शाता है। आज 140 करोड़ भारतीय गर्व से सिर ऊंचा किए हुए हैं। मैं उनके असाधारण साहस को सलाम करता हूं और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।'
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'कैप्टन स्मित मछार का साहस भारत के एक गहरे मूल्य को दर्शाता है, खतरे के समय, हम जरूरतमंदों से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उनकी सुरक्षा और मदद के लिए आगे आते हैं।'
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