    'बांग्लादेश में चुनाव से पहले भारतीय मिशनों के विरुद्ध कराए जा रहे सुनियोजित प्रदर्शन', बोले पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला

    Garima Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बांग्लादेश में भारतीय राजनयिक मिशनों को निशाना बनाने वाले सुनियोजित विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा किया। उन्होंने ...और पढ़ें

    पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को बांग्लादेश में भारतीय राजनयिक मिशनों को निशाना बनाकर किए जा रहे सुनियोजित विरोध प्रदर्शनों में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया।

    उन्होंने इन घटनाओं को चुनाव से पहले भारत विरोधी तत्वों द्वारा किए जा रहे संगठित राजनीतिक प्रयासों से जोड़ा। हर्षवर्धन श्रृंगला ने हाल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, ''हमने भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों में कुछ बढ़ोतरी देखी है।''

    इन विरोध प्रदर्शनों के इरादों और इनके समय को ¨लक करते हुए उन्होंने कहा, ''ये साफ तौर पर उन लोगों से करवाए जा रहे हैं जो भारत के विरोधी हैं।'' यह संकेत देते हुए कि ये हरकतें स्वत: स्फूर्त नहीं थीं, श्रृंगला ने कहा ''यह चुनावों से पहले दबाव बढ़ाने और भारत विरोधी तत्वों को लुभाने का तरीका है।'' उ

    न्होंने इन विरोध प्रदर्शनों को आंतरिक राजनीति से जोड़ा और कहा, ''सत्तारूढ़ अंतरिम प्रशासन के कुछ तत्व इस नीति का पालन करते रहे हैं। हम जो देख रहे हैं, वह उन भावनाओं को हवा देने का प्रयास है। मेरे विचार से यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक भावना है, लेकिन फिर भी आज के माहौल में उनकी आवाज सुनी जा रही है।''

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)