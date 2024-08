RG Kar मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गिरी गाज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रद की सदस्यता

एएनआई, नई दिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आईएमए मुख्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति ने सर्वसम्मति से आईएमए कलकत्ता शाखा के उपाध्यक्ष डॉ. संदीप घोष की सदस्यता निलंबित करने का निर्णय लिया है।

The disciplinary committee duly constituted by the National President Dr RV Asokan, IMA HQs has unanimously decided to suspend the membership of Dr. Sandip Ghosh, Vice President, IMA Calcutta Branch.