गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रहा था युवक, सुरक्षा बलों ने राजस्थान में सीमा पर पकड़ा; पूछताछ जारी

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में बीकानेर जिले की सीमा से पाक जाने की कोशिश कर रहे एक युवक को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। युवक आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम निवासी प्रशांत वेदम है, वह पाकिस्तान जाने के लिए बीकानेर पहुंचा था।

सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में प्रशांत ने बताया कि वह पाकिस्तान के रावलपिंडी में अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था।

दूसरी बार पाकिस्तान में घूसने की कोशिश की

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि प्रशांत नौ साल में दूसरी बार अवैध तरीके से पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। अब सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त पूछताछ होगी। बीकानेर में खाजूवाला पुलिस थाना अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि शनिवार रात को प्रशांत अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने का रास्ता तलाश रहा था। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली तो उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई।