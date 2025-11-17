भारतीय कोस्टगार्ड ने समुद्री सीमा में घुसे बांग्लादेशी ट्रॉलर को रोका, 29 गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान भारतीय कोस्टगार्ड ने भारत की समुद्री सीमा में संदिग्ध तरीके से प्रवेश कर रहे एक बांग्लादेशी ट्रॉलर को रोक लिया। एफबी आमिना गनी नाम के इस ट्रॉलर पर मौजूद 29 बांग्लादेशी लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई, जब कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश कोस्टगार्ड ने समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप में भारत के 17 मछुआरों को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी वहां की जेल में बंद हैं।

कोस्टगार्ड की टीम ने पकड़ा

जानकारी के मुताबिक एफबी आमिना गनी नाम के इस ट्रालर को कोस्टगार्ड के जहाज ने चेतावनी देने के बाद भी आगे बढ़ते देखा। इसके बाद कोस्टगार्ड की टीम ने ट्रालर को पकड़ लिया तथा उसे फ्रेजरगंज तट तक लाया, जहां सुंदरबन पुलिस जिले के सागर एसडीपीओ भी मौजूद थे। यहां सभी 29 मछुआरों को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्रेजरगंज कोस्टल थाने की पुलिस को सौंप दिया गया।