'तत्काल मिली सहायता', भूटान में बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव में उतरी भारतीय सेना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भूटान में रविवार की सुबह अमोचू नदी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण कई परिवार और श्रमिक अस्थायी आवास और कार्यबल शिविर में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए शुरू किए गए अभियान में भारतीय सेना ने भूटान के अधिकारियों की मदद की।

भूटान की राष्ट्रीय एयरलाइन ड्रुकेयर का एक हेलीकाप्टर जब खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर सका, तो उन्होंने भारत से तत्काल सहायता मांगी।

भारतीय सेना ने तुरंत लिया एक्शन

सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकालने और उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए दो हेलीकाप्टर तैनात किए।

उन्होंने बताया कि भूटान की शाही सरकार ने भारतीय सेना को समय पर और जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए, साथ ही रॉयल भूटान आर्मी और ड्रुकेयर टीमों को उनके साहसिक प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है।