Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भारत-चीन के सैनिकों के बीच दीपावली पर मिठाइयों का आदान-प्रदान, दोनों पक्षों के बीच सद्भावना का प्रतीक

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:49 AM (IST)

    भारत में स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यूजिंग ने मंगलवार को बताया कि दीपावली के अवसर पर भारत और चीन सैनिकों ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया। यह दोनों देशों की ओर से सद्भावना का प्रतीक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत-चीन के सैनिकों के बीच दीपावली पर मिठाइयों का आदान-प्रदान

    एएनआइ, नई दिल्ली। भारत में स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने मंगलवार को बताया कि दीपावली के अवसर पर भारत और चीन सैनिकों ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया। यह दोनों देशों की ओर से सद्भावना का प्रतीक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यू जिंग ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''चीन और भारत के सैनिकों ने दीपावली पर एलएसी पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया, जो दोनों पक्षों के बीच सद्भावना का प्रतीक है।''

    इससे पहले 25 मार्च को बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 33वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर स्थिति की समीक्षा की थी और सीमा पार नदियों एवं कैलास-मानसरोवर यात्रा सहित सीमा पार सहयोग को शीघ्र फिर शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी।