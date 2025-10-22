भारत-चीन के सैनिकों के बीच दीपावली पर मिठाइयों का आदान-प्रदान, दोनों पक्षों के बीच सद्भावना का प्रतीक

एएनआइ, नई दिल्ली। भारत में स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने मंगलवार को बताया कि दीपावली के अवसर पर भारत और चीन सैनिकों ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया। यह दोनों देशों की ओर से सद्भावना का प्रतीक है।

यू जिंग ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''चीन और भारत के सैनिकों ने दीपावली पर एलएसी पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया, जो दोनों पक्षों के बीच सद्भावना का प्रतीक है।''

इससे पहले 25 मार्च को बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 33वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर स्थिति की समीक्षा की थी और सीमा पार नदियों एवं कैलास-मानसरोवर यात्रा सहित सीमा पार सहयोग को शीघ्र फिर शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी।