    चेन्नई में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:13 PM (IST)

    चेन्नई के पास भारतीय वायु सेना का एक पीसी-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई। अच्छी बात यह रही कि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। वायु सेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं।

    चेन्नई के पास वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना का एक पीसी-7 ट्रेनिंग विमान शुक्रवार को चेन्नई के तांब्रम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के दौरान विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था।

    दोनों पायलेटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वायु सेना के अधिकारीयों ने हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं।

    हादसे की जगह पहुंची रेस्क्यू टीमें 

    दुर्घटना के तुरंत बाद आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। वायुसेना के पीसी-7 बेड़े पर शुरुआती स्तर के उड़ान प्रशिक्षण के लिए व्यापक रूप से भरोसा किया जाता रहा है, इसलिए आज की घटना विमानन अधिकारियों और रक्षा अधिकारियों के लिए गहन जांच का विषय बन गई है।

