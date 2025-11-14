चेन्नई में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना का एक पीसी-7 ट्रेनिंग विमान शुक्रवार को चेन्नई के तांब्रम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के दौरान विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था।

दोनों पायलेटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वायु सेना के अधिकारीयों ने हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं।

One PC-7 Pilatus basic trainer aircraft of the Indian Air Force on a routine training mission crashed near Tambram, Chennai. Pilot safely ejected. A Court of Inquiry to ascertain the cause has been ordered: Indian Air Force — ANI (@ANI) November 14, 2025

हादसे की जगह पहुंची रेस्क्यू टीमें

दुर्घटना के तुरंत बाद आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। वायुसेना के पीसी-7 बेड़े पर शुरुआती स्तर के उड़ान प्रशिक्षण के लिए व्यापक रूप से भरोसा किया जाता रहा है, इसलिए आज की घटना विमानन अधिकारियों और रक्षा अधिकारियों के लिए गहन जांच का विषय बन गई है।