'लोग हॉर्न बजाते हैं, स्पाइसी का मतलब...' अमेरिकी महिला ने बताया US से कितना अलग है भारत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक अमेरिकी महिला अपने परिवार के साथ इंडिया की ट्रिप पर आई थी। उसने भारत में ढाई महीने बिताए। अब दोबारा वतन लौटकर उसने दोनों देशों के बीच के छोटे-मोटे कल्चरल और सोशल अंतरों को हाईलाइट किया है।

दो बच्चों की मां, एना हैकेनसन ने एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि उन्हें पता था कि इंडिया अलग होगा, लेकिन उन्हें ठीक से अंदाजा नहीं था कि दोनों देश असल में कितने अलग हो सकते हैं।

एना हैकेनसन की इंस्टाग्राम पोस्ट को अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। उन्होंने कहा, 'मैं जानती थी कि भारत अलग होगा, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि दोनों देश वाकई कितने अलग हैं।'

9 बिंदुओं में महिला ने समझाया दोनों देशों में अंतर

अमेरिका में हॉर्न बजाना मतलब कोई गुस्से में है या पागल हो गया है। लेकिन भारत में हॉर्न का मतलब सिर्फ इतना होता है हाय, मैं यहां पर हूं, ध्यान रखना, थैंक्स।' अमेरिका में स्पाइसी कहने को हल्का सा तीखापन समझा जाता है। भारत में 'स्पाइसी' बोलो तो पेट में आग लग सकती है, खासकर विदेशियों के लिए। अमेरिका में लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। भारत में हर कोई पूछता है, आप कहां से आए, कहां जा रहे हैं, क्यों आए हैं? यह उत्सुकता कई बार अजीब भी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहां लोग परवाह करते हैं। अमेरिका में कचरा हमेशा डस्टबिन में जाता है। भारत में कई जगह ऐसा नहीं होता कचरा जहां मन किया वहीं फेंक दिया जाता है। अमेरिका में ट्रैफिक नियम सख्ती से फॉलो होते हैं। भारत में सड़क पर ऐसा खूबसूरत अराजकता का तालमेल है जिसे बाहर का व्यक्ति कभी समझ नहीं पाता। अमेरिका में चार मौसम होते हैं। भारत में बस दो गर्मी और मानसून, और कभी-कभी 'सरप्राइज एक्स्ट्रा गर्मी। अमेरिका में ज्यादातर चर्च में शांति होती है। भारत में मंदिरों और त्योहारों का शोर-गुल पूरा शहर रंग देता है। अमेरिका में सब महंगा है, भारत में सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाता है।' अमेरिका में सिंगल फैमिली घर होते हैं। भारत में एक छत के नीचे दादा-दादी, चाचा-ताऊ, बच्चे सब साथ रहते हैं।

सहमत हुए सोशल मीडिया यूजर्स

ऐना की इस इन्स्ताग्राम पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आए हैं। एक यूज़र ने लिखा, 'यह सच है कि सभी जेनरेशन एक साथ रहती हैं क्योंकि मेरा परिवार, दो अंकल परिवार और दादी, हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं।