'ज्यादातर मसलों को सुलझा लिया गया है', कब तक हो जाएगा भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के काफी करीब है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के रास्ते में आने वाले अधिकतम मसलों को सुलझा लिया गया है। अब कुछ मसले ही सुलझाने रह गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बहुत ही सुगम तरीके से बातचीत चल रही है और वार्ता के दौरान कोई नई रुकावट नहीं आ रही है। सभी मुद्दों को वार्ता के दौरान कवर किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर पांच चरण की वार्ता हो चुकी है। दोनों देश पहले से यह मान रहे है कि नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहले चरण पूरा हो जाएगा।

डोनल्ड ट्रंप ने किया था बीटीए का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पद संभालने के बाद भारत से बीटीए का ऐलान किया था और उसके बाद दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू हुई थी। नवंबर में बीटीए के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और वार्ता की प्रगति को देखते हुए नवंबर में बीटीए के पहले चरण के पूरा होने की पूरी उम्मीद की जा रही है।