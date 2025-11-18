भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर गुड न्यूज कब? पीयूष गोयल ने दिया जवाब
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जल्द ही 'गुड न्यूज' मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा समझौता करना है जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आप तभी अच्छी खबर सुनेंगे,जब यह समझौता उचित, समानता वाला और संतुलित होगा।
गोयल ने कहा कि भारत समझौते में किसानों और मछुआरों के हितों को ध्यान में रखेगा। इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौते के लिए बातचीत एक प्रक्रिया है और एक राष्ट्र के रूप में भारत को किसानों, मछुआरों और लघु उद्योगों के हितों को देखना होगा।
गोयल ने कहा, 'जब समझौता उचित, समानता वाला और संतुलित हो जाएगा, तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी।'
भारत और अमेरिका मार्च से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक छह दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा, ''परिवार में कभी-कभी थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है। मुझे नहीं लगता कि संबंधों में कोई दरार है। अमेरिका के साथ एलपीजी समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता स्थायी है और साझेदारी लगातार बढ़ रही है।
