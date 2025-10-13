India-US ट्रेड डील पर जल्द लग सकती है मुहर, अगले चरण की बातचीत के लिए रवाना होगा भारतीय दल 

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) को लेकर बनी दूरियां तेजी से कम होती दिख रही है। इस सप्ताह वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल बीटीए के अगले चरण की बातचीत के लिए अमेरिका के दौरे पर जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि इस साल नवंबर तक दोनों देशों के बीच बीटीए के पहले चरण पर समझौते की पूरी उम्मीद है। समझौता होने से भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क में कटौती होगी जिससे अमेरिका के बाजार में भारतीय वस्तु के निर्यात में पहले की तरह तेजी का रुख कायम हो सकता है।

बीटीए को लेकर पांच चरण की वार्ता पूरी इस साल 27 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी। दोनों देशों के बीच बीटीए को लेकर पांच चरण की वार्ता हो चुकी है और अब छठे चरण की वार्ता होगी। रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका की तरफ से भारत पर जुर्माने के रूप में अलग से 25 प्रतिशत का शुल्क लगाए जाने के बाद बीटीए पर प्रगति रूक गई थी, लेकिन पिछले महीने वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे और अमेरिका के मंत्री के भारत दौरे से हालात बदलता हुआ दिख रहा है।

भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस खरीदने की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच निवेश को लेकर भी चर्चा चल रही है। अमेरिका भारत के कृषि बाजार में भी प्रवेश चाहता है। अमेरिकी मक्के और सोयाबीन पर लगने वाले शुल्क में भारत कटौती कर सकता है, लेकिन जेनेटिकली मोडिफाइड रूप में भारत इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेगा।