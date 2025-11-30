Language
    राजस्थान में भारत-यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अजेय वॉरियर-25' का समापन, 240 सैनिकों ने लिया भाग

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:35 PM (IST)

    राजस्थान में भारत-यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अजेय वॉरियर-25' का समापन (फोटो- एक्स)

    जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा भारत-यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अजेय वॉरियर-25' का रविवार को समापन हो गया।

    संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित परिदृश्यों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित यह पंद्रह-दिवसीय प्रशिक्षण दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते सामरिक तालमेल, पेशेवर क्षमता और संयुक्त ऑपरेशनल तैयारी का प्रभावशाली प्रमाण रहा।

    अभ्यास के आठवें संस्करण में दोनों देशों की सेनाओं के कुल 240 चयनित सैनिकों ने भाग लिया। युद्धाभ्यास में शामिल 240 सैनिकों ने ड्रोन के जरिए आतंकियों के काल्पनिक ठिकानों का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त किया।

    इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट तथा ब्रिटिश सेना की रॉयल गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने उन्नत सामरिक युद्धाभ्यास संयुक्त योजना सत्र और ऑपरेशनल चर्चाओं में हिस्सा लिया।

    समापन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैनिकों के सम्मान ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच विकसित हुई सौहा‌र्द्रपूर्ण भावना और आपसी विश्वास को और प्रगाढ़ किया।

    आत्मनिर्भर भारत की भावना को बल देते हुए स्वदेशी हथियार प्रणालियों की एक विशेष उपकरण प्रदर्शनी भी समारोह का हिस्सा रही, जिससे भारत की बढ़ती रक्षा-निर्माण क्षमता का प्रदर्शन हुआ। अजेय वॉरियर-25 ने भारत और ब्रिटिश सेना के बीच मजबूत और दीर्घकालीन रक्षा सहयोग को नई ऊर्जा प्रदान की है।

