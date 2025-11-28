Language
    अमेरिका और ईयू के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा भारत, कनाडा से सीईपीए पर होगी चर्चा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर भी चर्चा होगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन वार्ताओं से भारत के व्यापार संबंधों का विस्तार होगा।

     वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (ईयू) समेत कई अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इन समझौतों के जरिये अपने भरोसमंद साझीदारों के साथ मिलकर आर्थिक रिश्ते बढ़ाने पर काम कर रहा है।

    फिक्की की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, "हम सभी ने व्यापार को हथियार बनते देखा है और हम सभी ने दुनियाभर में भरोसेमंद साझीदार होने की अहमियत देखी है। इस समय, भारत अलग-अलग देशों और देशों के समूह के साथ बातचीत कर रहा है और इनकी कुल संख्या 50 है।" वाणिज्य मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जब अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई भारी बढ़ोतरी ने वैश्विक व्यापार को बिगाड़ दिया है।

    गोयल ने कहा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) भी व्यापार समझौते में दिलचस्पी दिखा रहा है। जीसीसी गल्फ क्षेत्र के छह देशों-सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमाना और बहरीन का एक गठबंधन है। भारत ने यूएई के साथ व्यापक व्यापार समझौता लागू कर दिया है। ओमान के साथ बातचीत लगभग पूरी होने वाली है। इतना ही नहीं बहरीन और कतर भी भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं।

    गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक, वार्ता के छह राउंड पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों का मकसद इस साल के आखिर तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है। इसके अलावा, गोयल ने कहा कि भारत 10 देशों वाले आसियान समूह और कोरिया के साथ अपने व्यापार समझौतों की समीक्षा कर रहा है ताकि इसमें और संतुलन लाया जा सके।

    आसियान के सदस्यों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

    व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं भारत-कनाडा

    भारत और कनाडा अगले सप्ताह से प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करने के लिए बातचीत करेंगे। वर्ष 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हुए समझौता पर बातचीत रोक दी थी।

    इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। सीईपीए एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें दोनों देश अपने बीच ट्रेड होने वाले ज्यादा से ज्यादा सामान पर कस्ट्म ड्यूटी या तो काफी कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ )