    भारत की चुनाव प्रक्रिया को वैश्विक मान्यता मिली, CEC ज्ञानेश कुमार IDEA की अध्यक्षता संभालने जाएंगे स्वीडन

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:07 AM (IST)

    भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि भारत को पहली बार अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता मिली है। दुनिया भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मान्यता देती है। 37 लोकतांत्रिक देशों के समूह ने भारत को यह जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञानेश कुमार 2026 में स्टॉकहोम में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। यह भारत के लिए गर्व का पल है।

    CEC ज्ञानेश कुमार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि भारत को पहली बार अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है।

    इस बड़ी उपलब्धि पर बात करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को मान्यता देती है। यही कारण है कि 30 साल के इतिहास में पहली बार दुनिया के 37 लोकतांत्रिक देशों के समूह ने भारत को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान, इंटरनेशनल आईडीए की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है।

    'भारत के लोगों के लिए गर्व का पल'

    उन्होंने कहा कि यह भारत के नागरिकों के लिए और सभी चुनाव अधिकारियों के लिए अत्यंत गर्व का पल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर 2026 को स्टॉकहोम, स्वीडन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए औपचारिक रूप से आंतरराष्ट्रीय आईडीईए के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। इस संगठन में विश्व के 37 लोकतांत्रिक देश शामिल हैं।

    1995 में स्थापित की गई थी संस्था

    उल्लेखनीय है कि साल 1995 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। बता दें कि इंटरनेशनल आईडीईए एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसके 35 सदस्य हैं। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लेते हैं। साल 2003 में इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

