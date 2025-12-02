भारत की चुनाव प्रक्रिया को वैश्विक मान्यता मिली, CEC ज्ञानेश कुमार IDEA की अध्यक्षता संभालने जाएंगे स्वीडन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि भारत को पहली बार अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि पर बात करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को मान्यता देती है। यही कारण है कि 30 साल के इतिहास में पहली बार दुनिया के 37 लोकतांत्रिक देशों के समूह ने भारत को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान, इंटरनेशनल आईडीए की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'भारत के लोगों के लिए गर्व का पल' उन्होंने कहा कि यह भारत के नागरिकों के लिए और सभी चुनाव अधिकारियों के लिए अत्यंत गर्व का पल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर 2026 को स्टॉकहोम, स्वीडन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए औपचारिक रूप से आंतरराष्ट्रीय आईडीईए के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। इस संगठन में विश्व के 37 लोकतांत्रिक देश शामिल हैं।