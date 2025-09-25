Language
    रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ की बड़ी डील, वायुसेना को मिलेंगे 97 तेजस लड़ाकू विमान

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:06 PM (IST)

    रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 62370 करोड़ रुपये में 97 तेजस जेट खरीदने हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ एक समझौता किया है। ये जेट 2027-28 से मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार के अनुसार इन तेजस जेट विमानों में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

    जेट विमानों की आपूर्ति 2027-28 में शुरू होगी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस जेट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपये का समझौता किया है।

    97 तेजस जेट की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार ने कहा कि जेट विमानों की आपूर्ति 2027-28 में शुरू होगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ नए अनुबंध के तहत खरीदे जाने वाले तेजस जेट में 64 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी।

    कैबिनेट अप्रुवल के एक महीने बाद हुई डील

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा इस बड़ी खरीद को हरी झंडी दिए जाने के एक महीने से भी अधिक समय बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया।

    यह सरकारी एयरोस्पेस क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी को दिया गया दूसरा ऐसा अनुबंध है। फरवरी 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए जेट विमानों की खरीद हेतु एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपये का समझौता किया था।

    मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए 62,370 करोड़ रुपये (टैक्स को छोड़कर) की लागत से 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान-एमके1ए और संबंधित उपकरणों के लिए एचएएल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)