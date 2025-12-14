'कानून-व्यवस्था ढाका की जिम्मेदारी', बांग्लादेश के आरोपों पर भारत का सख्त जवाब; शेख हसीने को लेकर बढ़ा तनाव
भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि उसने कभी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत ने साफ कहा है कि उसने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लागेश के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया और वह हमेशा वहां स्वतंक्ष, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के पक्ष में रहा है।
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से जारी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगाए गए आरोपों को वह पूरी तरह खारिज करता है। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत की नीति इस मुद्दे पर पहले जैसी ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। MEA ने कहा कि भारत लगातार यह कहता रहा है कि बांग्लादेश में शांत माहौल में सभी को शामिल करते हुए भरोसेमंद चुनाव होने चाहिए।
बांग्लादेश ने क्या आरोप लगाए?
भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विदेश मंत्रालय बुलाया। बांग्लादेश ने भारत में रह रहीं शेख हसीना को लेकर गहरी चिंता जताई। ढाका का आरोप है कि शेख हसीना भारत से ऐसे बयान दे रही हैं, जो बांग्लादेश में नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिंसक और आतंकी गतिविधियों के लिए उकसा सकता है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि वह बांग्लादेश को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश में शामिल नहीं है। MEA ने कहा कि भारत ने कभी भी अपनी जमीन से बांग्लादेश के लोगों के हितों के खिलाफ गतिविधियों की इजाजत नहीं दी।
भारत की दो टूक
साथ ही, भारत ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखे। MEA ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश सरकार शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।