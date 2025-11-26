'दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक आधार नहीं', राम मंदिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान को भारत की दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने राम मंदिर झंडा फहराने के समारोह पर पाकिस्तान के हालिया बयान पर उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस्लामाबाद, जिसका कट्टरता और अपने अल्पसंख्यकों पर दबाव का लंबा रिकॉर्ड रहा है, उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि “पाकिस्तान को दिखावटी उपदेश देने के बजाय अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए।” 'जिसका दागदार रिकॉर्ड वो उपदेश न दे' रणधीर जायसवाल ने वीकली ब्रीफिंग के दौरान कहा, “हमने रिपोर्ट की गई बातों को देखा है और उन्हें उसी बेइज्जती के साथ खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के साथ कट्टरता, दमन और सिस्टेमैटिक बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक हक नहीं है।”