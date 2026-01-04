Language
    भारतीय तटरक्षक को मिलेगा अत्याधुनिक स्वदेशी पोत, गोवा में 'समुद्र प्रताप' का जलावतरण करेंगे राजनाथ सिंह

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:20 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रताप' का जलावतरण करेंगे। यह पोत ...और पढ़ें

    गोवा में 'समुद्र प्रताप' का जलावतरण करेंगे राजनाथ सिंह (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के दो प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से पहले पोत 'समुद्र प्रताप' का जलावतरण सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

    यह पोत तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है, जिससे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर और बाहर व्यापक प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मदद मिलेगी।

    दूषित पानी से तेल को अलग करने में सक्षम समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल ने कहा, ''यह उच्च सटीकता वाले अभियानों के संचालन, चिपचिपे तेल से प्रदूषकों को पुन: प्राप्त करने एवं दूषित पदार्थों का विश्लेषण कर सकता है और दूषित पानी से तेल को अलग करने में सक्षम है।''

    रक्षा मंत्री सोमवार को दक्षिण गोवा के वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में समुद्र प्रताप पोत का जलावतरण करेंगे। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

    अग्निशमन एवं समुद्री सुरक्षा क्षमता में होगी अहम वृद्धि भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पोत में 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 114.5 मीटर लंबा और 4,200 टन वजनी यह पोत 22 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक की गति और 6,000 समुद्री मील की परिचालन क्षमता से लैस है। इससे भारतीय तटरक्षक बल की प्रदूषण रोधी प्रतिक्रिया, अग्निशमन और समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

    अत्याधुनिक तकनीक से लैस पोत कोच्चि में तैनात रहेगा बल के अनुसार, यह पोत अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें 30 मिमी सीआरएन-91 गन, एकीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ दो 12.7 मिमी स्थिर रिमोट-नियंत्रित गन, स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत ब्रिज सिस्टम, एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित विद्युत प्रबंधन प्रणाली और एक उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली शामिल है। यह पोत कोच्चि स्थित अड्डे पर तैनात रहेगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)