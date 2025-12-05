'भारत-रूस व्यापार को और अधिक संतुलित बनाने की जरूरत', फोरम की बैठक में बोले गोयल

पीटीआई, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा इसे और अधिक संतुलित बनाने की दिशा में काम करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, मोटर वाहन, ट्रैक्टर, भारी वाणिज्यिक वाहन, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रानिक, औद्योगिक कल-पुर्जे और वस्त्र भारत से रूस को निर्यात बढ़ाने की क्षमता रखने वाले में क्षेत्रों में शामिल हैं।

उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित भारत-रूस व्यापार फोरम की बैठक में गोयल ने कहा, दोनों देंशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है। लेकिन हम आराम से नहीं बैठ सकते, हमें आगे बढ़ना होगा और संतुलन बनाना होगा।'