    चीन की तुलना में सड़क हादसों में भारत में तीन गुना अधिक मौतें, नितिन गडकरी ने संसद में दी जानकारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन लगभग 485 लोगों की जान जाती है, जो चीन से तीन गुना अधिक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि 2024 ...और पढ़ें

    नितिन गडकरी। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सड़क हादसों में औसतन हर दिन 485 लोगों की मौत होती है। ये आंकड़ा चीन की तुलना में तीन गुना अधिक है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी कि विश्व सड़क सांख्यिकी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक चीन में प्रति लाख आबादी पर सड़क हादसों में मौतों की दर 4.3 है, जबकि भारत में 11.89 और अमेरिका में ये 12.76 है।

    गडकरी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसों में होनेवाली मौतें 2.3 प्रतिशत बढ़ गईं। 2024 में 1.77 लाख लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई।

    राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2024 में सभी तरह की सड़कों पर हुए हादसों में कुल 1,77,177 लोग मारे गए। इसमें ई-डीएआर पोर्टल से लिया गया पश्चिम बंगाल का डाटा भी शामिल है। 2023 में 4,80,583 सड़क हादसों में 1,72,890 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 4,62,825 लोग घायल हुए थे।

    सड़क हादसे 50 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य गडकरी ने कहा कि फरवरी 2020 में सड़क सुरक्षा पर तीसरे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाई गई सड़क सुरक्षा पर स्टाकहोम घोषणा में 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50 प्रतिशत तक कम करने का एक नया वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    सरकार ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए 4ई अर्थात शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)