    भारत ने फिर शुरू किया चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा, दोनों देशों के सुधरते संबंधों की ओर एक कदम

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू कर दिया है, जो सीमा पर तनाव के बाद बंद कर दिया गया था। यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में उठाया गया है। इससे पहले, सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की गई थीं और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी थी। सीमा पर सेना हटाने पर भी बात हुई थी।

    भारत ने फिर शुरू किया चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने दुनिया भर में भारतीय मिशन और कॉन्सुलेट के जरिए अप्लाई करने वाले चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिया है, क्योंकि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर लंबे समय तक चले मिलिट्री स्टैंडऑफ के बाद अपने रिश्तों को नॉर्मल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    यह कदम भारत द्वारा जुलाई में चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करने के चार महीने बाद आया है। अप्रैल-मई 2020 में LAC पर आमने-सामने की लड़ाई शुरू होने के बाद चीनी नागरिकों के वीजा सस्पेंड कर दिए गए थे। मिलिट्री टकराव और गलवान घाटी में हिंसक झड़प ने द्विपक्षीय संबंधों को छह दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया।

    मिली जानकारी के अनुसार, इस हफ्ते की शुरुआत में दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और कॉन्सुलेट में चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिए गए थे। इस कदम के बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई थी।

    भारत और चीन ने हाल के महीनों में रिश्तों को स्थिर करने और फिर से बनाने के लिए कई लोगों पर केंद्रित कदम उठाने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि 2020 की शुरुआत से सस्पेंड की गई दोनों तरफ की डायरेक्ट फ्लाइट्स अक्टूबर में फिर से शुरू हो गई थीं।

    दोनों देशों के रिश्तों में हो रहा सुधार

    रिश्तों को सामान्य करने के दूसरे कदमों में गर्मियों में तिब्बत क्षेत्र में पवित्र जगहों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का समझौता, अलग-अलग कैटेगरी के यात्रियों के लिए वीजा की सुविधा और डिप्लोमैटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह मनाना शामिल है।

    इससे पहले, भारत ने जुलाई में चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू कर दिया था, जिससे वे बीजिंग में भारतीय दूतावास और शंघाई, ग्वांगझू और हांगकांग में कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते थे। डिप्लोमैटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए दोनों तरफ के दूतावासों और कॉन्सुलेट में एक्टिविटीज हुईं।

    अक्तूबर 2024 में सेनाओं को हटाने पर बनी सहमति

    अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच LAC पर फ्रंटलाइन सेनाओं को हटाने पर सहमति बनी थी, और इसके बाद रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनपिंग के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें वे आपसी रिश्तों को नॉर्मल करने और लंबे समय से चले आ रहे बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए कई तरीकों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए।

