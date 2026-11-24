अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। दाल उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है कि देश में दलहन का उत्पादन 6.7 प्रतिशत बढ़कर 274.09 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे दालों के आयात में 18 प्रतिशत की कमी आई है।

बफर स्टाक और बाजार में उपलब्ध दालों की मात्रा भी पर्याप्त है। उड़द एवं अरहर की खेती का रकबा बढ़ने से संभावनाएं बेहतर हुई हैं। अब रबी सीजन में चना की खेती का दायरा बढ़ाकर उपलब्धता और मजबूत करने की तैयारी है, ताकि दालों की कीमतों पर दबाव कम कर आयात पर निर्भरता घटाई जा सके। रिकॉर्ड दलहन उत्पादन 274.09 लाख टन चालू वर्ष में देश में दलहन का उत्पादन बढ़कर 274.09 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष 256.83 लाख टन था। इस तरह एक वर्ष में उत्पादन में 17.26 लाख टन की वृद्धि हुई है।

इसका असर आयात पर पड़ा है। पिछले वर्ष 72.56 लाख टन दालों का आयात करना पड़ा था, जो इस बार 18 प्रतिशत घटकर 59.64 लाख टन रह गया। इससे विदेशी बाजारों पर निर्भरता घटी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है, जहां सालाना करीब 270 लाख टन दालों की खपत होती है। उत्पादन बढ़ने के बावजूद अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की मांग पूरी करने के लिए आयात की जरूरत बनी हुई है।

दालों के आयात में 18% की कमी कुल खपत का लगभग 18 से 20 प्रतिशत हिस्सा आयात से पूरा होता है। ऐसे में उत्पादन में लगातार वृद्धि से वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने का असर भी घरेलू उपभोक्ताओं पर कम पड़ेगा।

उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे के अनुसार देश में अभी 38 लाख टन दाल का बफर स्टाक है, जो मानक से तीन लाख टन ज्यादा है। इसमें 16.1 लाख टन चना, 9.7 लाख टन अरहर, 6.4 लाख टन मूंग, 5.3 लाख टन मसूर और 4.4 लाख टन उड़द शामिल हैं।

बड़े खुदरा कारोबारियों, आयातकों, मिलरों एवं स्टाकिस्टों के पास 53.7 लाख टन का स्टाक है। हालांकि, पर्याप्त भंडार के बावजूद पिछले महीने दालों की खुदरा महंगाई दर 8.73 प्रतिशत रही। इसलिए बाजार में समय पर आपूर्ति एवं कीमतों पर निगरानी पर फोकस बढ़ा दिया गया है।