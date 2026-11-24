Kanpur Mandi Bhav Today: सराफा बाजार में सोना-चांदी स्थिर, जानें कानपुर थोक मंडी में गेहूं और तेल के आज 24 Nov के ताजा रेट
कानपुर के थोक गल्ला, किराना और सराफा बाजार में मंगलवार को कारोबार सामान्य रहा, जिसमें कुछ जिंसों के भावों में हल्की घटबढ़ देखी गई। सोना-चांदी स्थिर रहे, जबकि अरहर फूल दाल घटी और चना दाल व गुड़ मंगलोर लड्डू के भाव बढ़े।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में मंगलवार को कारोबार सामान्य रहा।
सोना-चांदी के भाव स्थिर रहे, कोई बदलाव नहीं।
अरहर दाल घटी, चना दाल और गुड़ के भाव बढ़े।
कानपुर, जागरण संवाददाता। कानपुर शहर के थोक गल्ला, किराना और सराफा बाजार में मंगलवार को कारोबार सामान्य रहा। खुले बाजार में प्रमुख जिंसों के थोक भावों में हल्की घटबढ़ दर्ज की गई। गल्ला मंडी में गेहूं की आवक संतुलित रहने से गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। दाल बाजार में अरहर फूल दाल घटकर 14300-14400 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई, जबकि चना दाल बढ़कर 9000-9100 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गई।
तिलहन व खाद्य तेलों में लाही 9600-9700 रुपये और सरसों कोल्हू तेल 22200-22300 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, वहीं गुड़ मंगलोर लड्डू बढ़कर 5550-5650 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी ओर, कानपुर सराफा बाजार में कीमती धातुओं के भाव स्थिर रहे। मंगलवार को 999 टंच चांदी 1,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,28,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर टिका रहा। तालिका में सभी प्रमुख वस्तुओं के विस्तृत थोक भाव देखें।
कानपुर मंडी एवं सराफा थोक भाव (मंगलवार)
|जिंस / वस्तु
|थोक भाव (₹ में)
|
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800 - 2850
|गेहूं आर.आर. 21
|2900 - 2950
|गेहूं फार्म
|3000 - 3100
|जौ
|2900 - 3000
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2300 - 2400
|मकाई
|2300 - 2400
|
दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100 - 7200
|अरहर
|6900 - 7000
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|4300 - 4400
|उड़द हरा
|8800 - 9600
|उड़द काला
|7000 - 8600
|मूंग
|7500 - 8000
|
दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14300 - 14400
|अरहर स्पेशल
|11000 - 11100
|चना दाल
|9000 - 9100
|मटर दाल
|5600 - 5700
|मसूर मलका
|6950 - 7000
|मसूर दाल
|7100 - 7150
|उड़द दाल
|8500 - 13500
|उड़द धोवा
|10000 - 12000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
|
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1710 - 1810
|मैदा
|1660 - 1750
|सूजी
|1750 - 1810
|
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|9600 - 9700
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|10000 - 15200
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|12000 - 13500
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11800 - 13500
|सेहुंआ
|5000 - 5500
|
तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|22200 - 22300
|अलसी
|19400 - 19500
|अण्डी
|18400 - 18500
|
खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3500 - 3550
|अलसी
|6800 - 7000
|अण्डी
|1400 - 1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2000 - 1995
|मयूर
|2000 - 1995
|
गुड़ व शक्कर (प्रति क्विंटल)
|गुड़ मंगलोर लड्डू
|5550 - 5650
|गुड़ देशी भेली
|5550 - 5650
|शक्कर दाना एम.30
|6000 - 6100
|
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|75000 - 75500
|औरैय्या
|72000 - 73000
|माधौगढ़
|72000 - 73000
|
बारदाना व सुतली
|3 वी.एस.
|5200 - 6500
|हरा पट्टा
|7000 - 7200
|बीटी
|8600 - 8800
|एटी
|-
|सुतली 72 इंच (प्रति क्वि.)
|17000 - 17500
|
कानपुर सराफा बाजार
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|157000
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|1800 - 1900
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|128500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|95600 - 96100