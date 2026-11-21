Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल और सरसों तेल के भाव में उतार-चढ़ाव, जानें पंजाब की प्रमुख मंडियों की रेट लिस्ट
पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में 21 नवंबर को अनाज, दाल-दलहन, खाद्य तेलों और कपास के कारोबार में उतार-चढ़ाव देखा गया।
HighLights
अमृतसर में बासमती चावल 11,600 से 11,800 रुपये प्रति क्विंटल
खन्ना मंडी में गेहूं 2,880 से 2,900 रुपये प्रति क्विंटल रहा
लुधियाना में सरसों तेल 20,000 से 20,600 रुपये प्रति क्विंटल
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में शनिवार (21 नवंबर) को अनाज, दाल-दलहन, खाद्य तेलों और कपास के कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
आज अमृतसर मंडी में बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल 11,600 से 11,800 रुपये और धान 5,800 से 5,900 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। खन्ना मंडी में गेहूं 2,880 से 2,900 रुपये और आटा (50 किलो) 1,620 से 1,625 रुपये देखने को मिला।
वहीं, दाल-दलहन और खाद्य तेल बाजार की बात करें तो लुधियाना मंडी में राजमा चित्रा 12,000 से 15,500 रुपये, अरहर दाल 13,500 से 14,600 रुपये और सरसों तेल 20,000 से 20,600 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा 2,890 से 2,900 रुपये और काबुली चना 9,900 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिलेगा। बठिंडा मंडी में जे-34 पंजाब रुई 6,620 से 6,670 रुपये प्रति मन और नई नरमा कपास 8,700 से 9,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। खन्ना में खल सरसों 4,500 रुपये और बठिंडा में सरसों खल 3,950 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला।
पंजाब की मंडियों में आज के भाव
|मंडी / श्रेणी
|जिंस / उत्पाद
|भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई)
|खन्ना मंडी
|गेहूं
|2,880 - 2,900
|खन्ना मंडी
|आटा (50 किलो)
|1,620 - 1,625
|खन्ना मंडी
|मैदा / सूजी (50 किलो)
|1,690 - 1,775 / 1,740 - 1,750
|खन्ना मंडी
|खल सरसों / मक्की बिहार
|4,500 / 3,200 - 3,220
|लुधियाना मंडी
|राजमा चित्रा
|12,000 - 15,500
|लुधियाना मंडी
|अरहर दाल / दाल मसूर
|13,500 - 14,600 / 7,600 - 11,500
|लुधियाना मंडी
|उड़द साबुत / उड़द धोया
|12,000 - 13,000 / 12,400 - 12,900
|लुधियाना मंडी
|चना दाल / काबुली चना
|9,200 - 9,500 / 9,200 - 13,300
|लुधियाना मंडी
|सरसों तेल / बिनौला तेल
|20,000 - 20,600 / 16,200
|लुधियाना मंडी
|जीरा / धनिया / हल्दी
|29,000 - 34,500 / 19,000 - 22,000 / 24,400 - 28,200
|अमृतसर मंडी
|बासमती (1121) स्टीम चावल / सेला
|11,600 - 11,800 / 10,300 - 10,500
|अमृतसर मंडी
|बासमती 1121 धान / धान (1509)
|5,800 - 5,900 / 4,600 - 4,700
|अमृतसर मंडी
|देशी चना / देशी गुड़ पंजाब
|8,700 - 8,900 / 5,700 - 5,800
|जालंधर मंडी
|गेहूं दड़ा / चावल परमल कच्चा
|2,890 - 2,900 / 4,000 - 4,100
|जालंधर मंडी
|काबुली चना / शर्मिली
|9,900 - 14,000 / 10,300 - 10,600
|जालंधर मंडी
|काजू (320 नं. - प्रति किलो) / मखाना
|1,020 - 1,040 / 825 - 1,300
|बठिंडा मंडी
|रुई जे-34 पंजाब (प्रति मन)
|6,620 - 6,670
|बठिंडा मंडी
|नरमा कपास / बिनौला
|8,700 - 9,200 / 4,500 - 4,700
|बठिंडा मंडी
|खल बिनौला / सरसों खल
|4,500 - 4,550 / 3,950 - 4,000