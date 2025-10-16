Language
    अब विदेशों में बजेगा स्वदेशी का डंका, ब्राजील की रक्षा करेगी आकाश मिसाइल; भारत की बड़ी डील की तैयारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:47 AM (IST)

    भारत ने ब्राजील के सामने आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत की। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बैठक में भारत ने ब्राजील के सामने आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा। भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी है।

    भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल देने की पेशकश की (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने ब्राजील के सामने आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत की।

    रक्षा मंत्रालय की ब्राजील के रक्षा मंत्री से हुई बैठक

    बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों की खोज सहित संयुक्त निर्माण के लिए ''प्राथमिकता वाले क्षेत्रों'' की पहचान की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्हो भी मौजूद थे।

    में भारत ने ब्राजील के सामने आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा

    नेताओं ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण यात्राओं सहित सैन्य आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने रक्षा संबंधी पहल की प्रगति की भी समीक्षा की।

    डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश प्रणाली की ये है खासियत

    डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश प्रणाली ने गत मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता साबित की थी। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल प्रणाली 25 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है।

    आकाश मिसाइल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

    प्रकार: छोटी से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम)

    परिचालन सीमा: 4.5 किमी से 25 किमी (कुछ संस्करण 30 किमी तक)

    गति: मैक 2.5 से मैक 3.5 (4,200 किमी/घंटा तक)

    ऊंचाई कवरेज: 100 मीटर से 18 किमी

    वारहेड: 60 किलोग्राम उच्च-विस्फोटक, पूर्व-खंडित (पारंपरिक या परमाणु)

    मार्गदर्शन: डिजिटल ऑटोपायलट के साथ कमांड मार्गदर्शन

    मार गिराने की संभावना: एक मिसाइल से 88%, दो मिसाइलों से 99% तक

    गतिशीलता: ट्रैक्ड और पहिएदार दोनों प्लेटफार्मों पर पूरी तरह से गतिशील