    मेक्सिको के उच्च टैरिफ की काट ढूंढने में लगा भारत, दिया ये प्रस्ताव 

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:52 PM (IST)

    भारत ने मेक्सिको को एक वरीय व्यापार समझौते (पीटीए) का प्रस्ताव दिया है ताकि भारतीय निर्यातकों को मेक्सिको द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ से निपटने में मदद ...और पढ़ें

    भारत ने मेक्सिको को वरीय व्यापार समझौते का प्रस्ताव दिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने मेक्सिको को एक वरीय व्यापार समझौते (पीटीए) का प्रस्ताव दिया है, जिससे घरेलू निर्यातकों को दक्षिणी अमेरिकी देश द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ से निपटने में सहायता मिल सके।

    मेक्सिको ने उन देशों पर उच्च टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है जिनके साथ उसके मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं। इसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। ये टैरिफ 5-50 प्रतिशत तक हैं।वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि भारत इस मुद्दे पर मेक्सिको के साथ बातचीत कर रहा है।

    भारत ने मेक्सिको को वरीय व्यापार समझौते का प्रस्ताव दिया

    तकनीकी स्तर की बातचीत चल रही है। पीटीए का प्रयास एक तेज तरीका है, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) में समय लगेगा। एफटीए में व्यापारिक साझेदार अधिकतर वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम करते हैं, जबकि पीटीए में सीमित उत्पादों पर शुल्क को कम या समाप्त किया जाता है।

    मेक्सिको के व्यापारिक साझेदार उच्च टैरिफ के निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुकूल हैं। अग्रवाल ने कहा कि हम भारतीय वस्तुओं के लिए आवश्यक रियायतें प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।

    मेक्सिको का यह उच्च टैरिफ एक जनवरी 2026 से लागू होगा और इससे भारत का करीब दो अरब डालर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से आटोमोबाइल, दोपहिया, आटो उपकरण, टेक्सटाइल, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक, चमड़ा व फुटवियर शामिल हैं। मेक्सिको ने चीन के आयात को कम करने के लिए भी यह कदम उठाया है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)