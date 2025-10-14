India Post का बड़ा एलान, 15 अक्टूबर से फिर शुरू होंगी भारत-अमेरिका डाक सेवाएं; अब सिर्फ इतना लगेगा शुल्क

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग (India Post) ने घोषणा की है कि अमेरिका के लिए सभी तरह की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं 15 अक्टूबर 2025 से फिर से शुरू की जाएंगी। यह फैसला अगस्त 22, 2025 को सेवाएं अस्थायी रूप से बंद किए जाने के बाद आया है।

उस समय यह रोक अमेरिकी प्रशासन के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर 14324 के कारण लगाई गई थी। डाक विभाग के मुताबिक, अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के नए नियमों के तहत अब भारत से भेजे गए हर पार्सल पर घोषित मूल्य का 50% सीमा शुल्क देना होगा।

किस पर लागू होगा नियम? यह नियम केवल डाक पर लागू होगा, जबकि कूरियर या व्यापारिक शिपमेंट्स पर पहले से ही अलग-अलग दरों पर टैक्स लगता है। डाक विभाग ने कहा कि इस व्यवस्था से छोटे व्यापारियों, कारीगरों और MSME को राहत मिलेगी।

इसके पीछे का कारण है कि डाक मार्ग से पार्सल भेजना अब भी अन्य कूरियर सेवाओं के मुकाबले सस्ता और आसान विकल्प रहेगा। इसके अलाव, विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और डाक दरें पहले जैसी रहेंगी।