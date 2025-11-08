भारत दुनिया के शीर्ष पांच रिफाइनिंग देशों में शामिल, केंद्रीय मंत्री ने की बड़ी घोषणा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी 23 विश्वस्तरीय रिफाइनरियों और 258.2 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) की कुल क्षमता के साथ अब दुनिया के शीर्ष पांच रिफाइनिंग देशों में शामिल है।

मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत की तेल रिफाइनिंग की कहानी विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की कहानी है। घरेलू मांग को पूरा करने से लेकर वैश्विक बाजारों को बढ़ावा देने तक यह यात्रा उल्लेखनीय रही है।"