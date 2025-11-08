Language
    भारत दुनिया के शीर्ष पांच रिफाइनिंग देशों में शामिल, केंद्रीय मंत्री ने की बड़ी घोषणा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अब दुनिया के शीर्ष पांच रिफाइनिंग देशों में है, जिसकी क्षमता 258.2 एमएमटीपीए है। 2024-25 में पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात 6.47 करोड़ टन रहा, जो 2014-15 में 5.55 करोड़ टन था। हर रिफाइनरी बीएस-6 ईंधन बना रही है। ऊर्जा रणनीति में ईंधन और पेट्रोकेमिकल विकास शामिल है, जो विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

    Hero Image

    भारत बना दुनिया का शीर्ष रिफाइनिंग देश (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी 23 विश्वस्तरीय रिफाइनरियों और 258.2 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) की कुल क्षमता के साथ अब दुनिया के शीर्ष पांच रिफाइनिंग देशों में शामिल है।

    मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत की तेल रिफाइनिंग की कहानी विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की कहानी है। घरेलू मांग को पूरा करने से लेकर वैश्विक बाजारों को बढ़ावा देने तक यह यात्रा उल्लेखनीय रही है।"

    विकसित भारत का लक्ष्य

    उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024-25 में देश का पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात 6.47 करोड़ टन हो गया जो 2014-15 में 5.55 करोड़ टन था। मंत्री ने कहा, "आज हर रिफाइनरी बीएस-6 ईंधन का उत्पादन करती है।" पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा रणनीति में ईंधन और पेट्रोकेमिकल का विकास दोनों को शामिल किया गया है।

    हालांकि, भविष्य में ऊर्जा में पारंपरिक ईंधनों की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम होती जाएगी, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने से ये दशकों तक एक प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे।

