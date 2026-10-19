'भारत ना बांग्लादेश और ना ही फ्रांस है', रिजिजू के बयान पर थरूर का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'सत्ता परिवर्तन' (Regime change) की चर्चा को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत और बांग्लादेश की तुलना करने वाले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

इससे पहले, रिजिजू ने विपक्षी कांग्रेस और JNU की छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा पर पलटवार किया था। नेहा बोरा ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की आलोचना करते हुए 'सत्ता परिवर्तन' का जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि इसका मकसद मतदाताओं को सूची से हटाना है।

रिजिजू ने कहा था- भारत, बांग्लादेश नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए, जिसमें विपक्ष से जुड़े कई नेताओं ने अलग-अलग मौकों पर 'सत्ता परिवर्तन' की बात की थी, रिजिजू ने लिखा, 'इन लोगों को देखिए, जो सत्ता परिवर्तन लाना चाहते हैं। ध्यान से सुन लें: भारत, बांग्लादेश नहीं है।'

रिजिजू ने आगे लिखा, 'भारत के युवा बेवकूफ नहीं हैं; वे भारत का निर्माण करेंगे, उसे बर्बाद नहीं करेंगे। सच्चे भारतीय युवा पदक जीत रहे हैं, कौशल विकास, नवाचार, स्टार्टअप और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और सांस्कृतिक प्रतीक बन रहे हैं।

विपक्षी दलों के नेताओं का शेयर किया क्लिप इस क्लिप में नेहा बोरा, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल समेत कई लोगों के बयानों के कुछ हिस्से शामिल थे, जिन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए 'सत्ता परिवर्तन' की बात कही थी।

इस विवाद में कूदते हुए, थरूर ने सोमवार को कांग्रेस के करीबी लोगों की इन टिप्पणियों को कम करके आंकने की कोशिश की।उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि भारत की तुलना बांग्लादेश या फ्रांस से की जा सकती है। मुझे ये तुलनाएं बहुत प्रासंगिक नहीं लगतीं। फ्रांस में जो हिंसा हुई है - जैसे बसों और पुलिस थानों को आग लगाना - हम ऐसी किसी भी हिंसा का समर्थन कभी नहीं करेंगे।' उन्होंने फ्रांस में बढ़ती महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर हुए दंगों का भी जिक्र किया। थरूर ने कहा कि विपक्ष केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखता है और उसी का समर्थन करता है। हमारी मांग बस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: थरूर थारूर ने कहा, 'जहां तक बड़े मुद्दों की बात है, तो सत्ता परिवर्तन जैसे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का कोई मतलब नहीं है। हम तो बस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं।