    'स्टार्टअप्स के मामले में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर दिया', ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को दिया इस काम पूरा श्रेय

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:10 AM (IST)

    भारतीयमूलकेपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया है कि तेजी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था मेंस्टार्टअप्स की संख्या ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा माहौल देने का पूरा श्रेय पीएमनरेन्द्र मोदी को जाता है। सुनक ने कहा कि भारत में अरबों डालर के स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, जो उद्यमशीलता को रफ्तार दे रहे हैं।

    Hero Image

    'स्टार्टअप्स के मामले में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर दिया'- ऋषि सुनक (फोटो- एक्स)

    आइएएनएस, नई दिल्ली। भारतीय मूल के पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया है कि तेजी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की संख्या ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा माहौल देने का पूरा श्रेय पीएम नरेन्द्र मोदी को जाता है।

    वैश्वीकरण की संभावनाएं धूमिल पड़ रही हैं- सुनक

    यहां एक चैनल के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने संबोधन में पूर्व ब्रिटिश पीएम ने कहा कि मेरे अच्छे मित्र पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के युवा नेता देश के भविष्य को तेजी से आकार दे रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि जिस पीढ़ी से मैं आता हूं, वे दिन अब गुजर चुके हैं और शायद ही कभी लौटें। वैश्वीकरण की संभावनाएं धूमिल पड़ रही हैं और देश घरेलू लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ को फिर से हथियार बना रहे हैं। अब सारा फोकस मल्टी पोलैरिटी और घरेलू क्षमता विकास पर है।

     आत्मनिर्भरता के साथ खुला सहयोग ही संतुलन का मंत्र है

    उन्होने कहा कि आत्मनिर्भरता के साथ खुला सहयोग ही संतुलन का मंत्र है और इस मामले में दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने संतुलन स्थापित करते हुए तेजी से विकास किया है और ग्लोबल साउथ का मुखिया बन गया है।

    सुनक ने कहा कि भारत में अरबों डालर के स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, जो उद्यमशीलता को रफ्तार दे रहे हैं। इनके चलते भारत यूनिकार्न की संख्या के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से लेकर ऊर्जा तक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सौर ऊर्जा तक, भारत की प्रगति देश के ²ढ़ संकल्प का प्रमाण है।

    ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए सुरक्षित होंगे हालात

    ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबोट ने कहा कि भारत तेजी से उभरता हुआ लोकतांत्रिक सुपरपावर है और 21वीं सदी भारत की प्रगति के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 40-50 सालों में भारत के प्रधानमंत्री मुक्त विश्व के नेता बन सकते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर बढ़े नस्ली हमलों पर चिंता जताई।

    उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अप्रवासियों की भीड़ बढ़ी है। इसका साथ ही अपराधों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वहां ऐसे गैंग हैं, जो नियंत्रण से बाहर हैं। जल्द ही हालात पर नियंत्रण हो जाएगा।

    यूक्रेन युद्ध न रुका तो पूरे यूरोप पर खतरा

    कार्यक्रम में भारत में जर्मनी के राजदूत फिलीप एकरमैन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकना बेहत जरूरी है क्योंकि रूस के ड्रोन और लड़ाकू विमान यूरोप के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हमने गौर किया कि लगभग 15 मिनट तक ये विमान नाटो देशों की सीमा में रहे। स्कैंडिनेवियन देशों के हवाई अड़्डों पर रूस के ड्रोन नजर आए। हालांकि, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि वे रूसी ड्रोन ही थे। ऐसे में युद्ध खत्म करना बेहद जरूरी है।

    पीएम मोदी की नेबरहुड फ‌र्स्ट रखेगी एकजुटता की नींव

    श्रीलंका की प्रधानमंत्री हारिणी अमरसूर्या ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि नेबरहुड फ‌र्स्ट की उनकी नीति ने दक्षिण एशिया में एकजुटता की नींव रखनेवाला है। श्रीलंकाई पीएम ने तीन दशक पहले भारत में रहकर अपनी पढ़ाई की थी।

    सितंबर 2024 में अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आवास पर शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, नवाचार, विकास सहयोग और मछुवारों के कल्याण से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत हुई थी। पीएम मोदी से नए विचार सुनने को मिले थे।

    पीएम मोदी ने भी एक्स पर उनके साथ हुई चर्चा के बारे में पोस्ट लिखी थी। पीएम अमरसूर्या ने कहा कि श्रीलंका के संकट में भारत ने काफी सहयोग दिया था। देश को फिर से पटरी पर लाने में सहयोग के लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया।