भारत का इस देश के साथ रक्षा समझौता, विदेश मंत्री से मिले राजनाथ सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां डच विदेश मंत्री डेविड वान वील से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने ''सह-विकास और सह-उत्पादन'' के लिए रक्षा उपकरणों के प्राथमिक क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत और नीदरलैंड के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौता पत्र भी दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मारिसा गेरा‌र्ड्स के बीच गुरुवार को इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।

मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह ने डच विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में ''दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ती रक्षा साझेदारी'' की पुष्टि की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन के प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में रक्षा सहयोग को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य सहयोग को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

मंत्रालय ने बताया कि चर्चाओं में भारत और नीदरलैंड के बीच एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी उजागर किया गया। विशेष रूप से तकनीक के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने ''नजदीकी रक्षा साझेदारी'' की आवश्यकता और दोनों देशों की रक्षा उद्योगों को जोड़ने पर जोर दिया।

दोनों देश पहचान किए गए क्षेत्रों में रक्षा सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने का इरादा रखते हैं, ताकि प्रौद्योगिकी सहयोग, सह-उत्पादन और प्लेटफार्मों और उपकरणों के सह-विकास के लिए एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप विकसित किया जा सके। सिंह के हवाले से बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच जनसंपर्क संबंध बहुत मजबूत हैं, जिसमें नीदरलैंड में एक बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय एक जीवित पुल के रूप में कार्य कर रहा है और मित्रता के बंधनों को मजबूत कर रहा है।