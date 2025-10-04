'बांग्लादेश में हिंसक झड़पों में भारत का कोई हाथ नहीं', विदेश मंत्रालय ने इन दावों को किया खारिज

भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि देश में जारी उथल-पुथल और हिंसक झड़पों के पीछे भारत का हाथ है। पिछले सप्ताह दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के खगराछारी जिले में हुई झड़पों के बाद मौजूदा गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने आरोप लगाया था कि भारत हिंसा को बढ़ावा दे रहा है।

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि देश में जारी उथल-पुथल और हिंसक झड़पों के पीछे भारत का हाथ है। पिछले सप्ताह दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के खगराछारी जिले में हुई झड़पों के बाद, मौजूदा गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने आरोप लगाया था कि भारत हिंसा को बढ़ावा दे रहा है।

सरकार दूसरों पर दोष मढ़ रही है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में कानून और व्यवस्था को कायम नहीं रख पा रही है और दूसरों पर दोष मढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा, आगजनी और भूमि हड़पने वाले स्थानीय चरमपंथियों की कार्रवाई पर गौर कराना बेहतर होगा। पिछले हफ्ते दुष्कर्म की एक घटना के बाद जिले में हिंसा फैली थी। कनाडा के साथ आतंकवाद से निपटने पर रहेगा द्विपक्षीय संबंधों का जोर कनाडा के साथ मिलकर तय करेंगे सुरक्षा सहयोग लारेंस विश्नोई गिरोह को कनाडा में आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और कनाडा आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने सहित सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने 18 सितंबर को डोभाल और ड्रोइन के बीच हुई बातचीत का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद निरोध, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा की। चीन के साथ संबंधों में तेजी से सुधार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाओं को बहाल किए जाने को बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच अक्टूबर के अंत में उड़ान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। यह निश्चित रूप से भारत और चीन के बीच संबंधों के सामान्यीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के अनुरूप है।

अफगान मंत्री से जुड़े घटनाक्रम पर अपडेट करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही भारत और तालिबान सरकार के बीच संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसे देखते हुए सभी की निगाहें मुत्तकी के दौरे पर लगी हुई हैं। इस दौरे के लिए उन्हें यूएन सुरक्षा परिषद से विशेष छूट दी गई है।