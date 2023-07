विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार देर रात जारी किए गए भारत-फ्रांस संयुक्त दस्तावेज में स्कार्पीन पनडुब्बियों की खरीद के लिए समझौते का जिक्र था लेकिन अपडेटेड दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष पी-75 कार्यक्रम के तहत तीन अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड और फ्रांस के नौसेना समूह के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं।

India-France Relation: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के दस्तावेज में नहीं है स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का जिक्र (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार देर रात जारी किए गए भारत-फ्रांस संयुक्त दस्तावेज में स्कार्पीन पनडुब्बियों की खरीद के लिए समझौते का जिक्र था, लेकिन अपडेटेड दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है। ''क्षितिज 2047: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ, भारत-फ्रांस संबंध एक सदी की ओर'' शीर्षक वाले दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष पी-75 कार्यक्रम के तहत तीन अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड और फ्रांस के नौसेना समूह के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अब उपलब्ध संस्करण में यह हिस्सा नहीं है। भारत सरकार ने परीक्षण के बाद किया राफेल का चयन- दासौ एविएशन दासौ एविएशन ने बताया कि भारत सरकार ने अपनी नौसेना के लिए राफेल विमानों के नौसैन्य संस्करण का चयन किया है। राफेल की निर्माता कंपनी और फ्रांस में विमान निर्माण क्षेत्र की अग्रणी दासौ ने बताया कि भारत में सफल परीक्षण के बाद इस विमान का चयन किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फ्रांस से 26 राफेल (नौसैनिक) विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने किया रात्रिभोज का आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 14 जुलाई को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस पर पेरिस के लूवर म्युजियम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। इससे पहले लूवर म्युजियम में 1953 में महारानी एलिजाबेथ के लिए भोज आयोजित किया गया था। भोज में विशेष रूप से शाकाहारी व्यंजन तैयार किया गया था। बास्टी डे परेड में भारतीय दल को देखना अद्भुत था: पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपनी फ्रांस यात्रा को 'यादगार' बताया और कहा कि बास्टी दिवस परेड में भारतीय दल को गौरवपूर्ण स्थान मिलता देखना अद्भुत था। पीएम मोदी ने परेड की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया, फ्रांस की यह यात्रा यादगार रही। मुझे बास्टी दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। भारतीय दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान पाते देखना अद्भुत था। मैं असाधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति मैक्रों और फ्रांसीसी लोगों का आभारी हूं। भारत-फ्रांस की दोस्ती आगे बढ़ती रहे।

Edited By: Mohd Faisal