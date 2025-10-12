EU के साथ 14वें दौर की ट्रेड वार्ता पूरी, बस इतने दिन बाद हो जाएंगे समझौते पर हस्ताक्षर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर ब्रसेल्स में 14वें दौर की वार्ता संपन्न हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि पांच दिवसीय वार्ता छह अक्टूबर को शुरू हुई थी।

इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को दूर कर वार्ता को शीघ्र समाप्त करना था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में उम्मीद जताई थी कि दोनों पक्ष जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे।