    EU के साथ 14वें दौर की ट्रेड वार्ता पूरी, बस इतने दिन बाद हो जाएंगे समझौते पर हस्ताक्षर

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ब्रसेल्स में 14वें दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। इस पांच दिवसीय वार्ता का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाना था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जल्द समझौते की उम्मीद जताई है और दिसंबर तक वार्ता पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

    Hero Image

    पांच दिवसीय वार्ता छह अक्टूबर को शुरू हुई थी (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर ब्रसेल्स में 14वें दौर की वार्ता संपन्न हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि पांच दिवसीय वार्ता छह अक्टूबर को शुरू हुई थी।

    इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को दूर कर वार्ता को शीघ्र समाप्त करना था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में उम्मीद जताई थी कि दोनों पक्ष जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे।

    केंद्रीय मंत्री के वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए यूरोपीय संघ समकक्ष मारोस सेफ्कोविक से मिलने ब्रसेल्स भी जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने दिसंबर तक वार्ता पूरी करने का लक्ष्य रखा है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)