'हम अफगानिस्तान की संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध', पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रायल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने इलाकों पर संप्रभुता का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि उसे बिना किसी सजा के सीमा पार आतंकवाद फैलाने का अधिकार है।"

पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के पड़ोसी इसे स्वीकार नहीं करते। भारत, अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।" गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष इस महीने की शुरुआत में काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद शुरू हुआ था। अफगानिस्तान ने इस हमले का कड़ा जवाब दिया जिसके बाद संघर्ष और बढ़ गया है।