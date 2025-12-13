पड़ोसियों के बीच बढ़ रहीं नजदीकियां... चीनी पेशेवरों के लिए भारत ने बदले नियम, अब फटाफट मिलेगा वीजा

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    पीटीआई, नई दिल्लीचीन के साथ रिश्तों में सुधार के क्रम में भारत ने दोस्ती का एक और कदम बढ़ाया है। भारत ने कम समय के लिए देश का दौरा करनेवाले चीनी पेशेवरों के लिए बिजनेस वीजा जारी करने के नियमों में बदलाव करते हुए स्वीकृति प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

    दोनों देशों के संबंध सुधारने के प्रयासों के बीच उठाया गया है

    यह कदम पूर्वी लद्दाख सीमा तनाव के बाद दोनों देशों के संबंध सुधारने के प्रयासों के बीच उठाया गया है। पहले चीन से अल्पकालिक काम के लिए आने वाले विशेषज्ञों को छह महीने या उससे अधिक अवधि वाले 'एंप्लायमेंट (ई)' वीजा दिए जाते थे। अब ऐसे पेशेवरों को कम अवधि के लिए 'बिजनेस वीजा' जारी किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूरी करने की अवधि तीन से चार सप्ताह होगी।

    हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चीन सहित सभी आवेदकों के लिए मौजूदा सुरक्षा जांच प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह निर्णय भारतीय कंपनियों में चीनी मशीनरी और उपकरणों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले विशेषज्ञों की यात्रा को सुगम बनाने में मदद करेगा। व्यापक तौर पर ये मानक सभी देशों के वीजा आवेदकों पर लागू होंगे, लेकिन चीन के नागरिकों को इसमें प्रमुखता दी जाएगी।

    भारत का सकारात्मक कदम स्वागत योग्य- चीन

    भारत द्वारा चीनी पेशेवरों के लिए बिजनेस वीजा मंजूरी प्रक्रिया तेज करने के फैसले का चीन ने स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, “हमने इस सकारात्मक कदम को नोट किया है। सीमा-पार यात्रा में सहजता सभी पक्षों के साझा हित में है।''

    उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ संवाद और परामर्श जारी रखेगा ताकि दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन और सहयोग को और सुगम बनाया जा सके।

    निर्यात नियंत्रण मुद्दों का चीन करे जल्द समाधान: भारत

    भारत ने चीन से लंबित निर्यात नियंत्रण मुद्दों, विशेषकर दुर्लभ रेयर अर्थ पर लगाए गए प्रतिबंधों के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह बातचीत विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया) सुजीत घोष की बीजिंग यात्रा के दौरान हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्मित करने के प्रयासों की समीक्षा की गई।

    घोष ने चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेडोंग और विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के महानिदेशक से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, वार्ता रचनात्मक और भविष्य उन्मुख रही और दोनों पक्षों ने जनकेंद्रित पहलों को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।