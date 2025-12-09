भारत में तेजी से बढ़े कैंसर से होने वाली मौत के मामले, सरकार ने संसद में बताए आंकड़े

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले एक दशक में भारत में कैंसर का बोझ लगातार बढ़ा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में मौतें ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा 5 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, कैंसर के कुल मामले 2015 में 13.9 लाख से बढ़कर 2024 में 15.3 लाख हो गए, जो 10.4% की बढ़ोतरी है। इसी अवधि में, मृत्यु दर 6.8 लाख से बढ़कर 8.7 लाख हो गई, जो 28.6% की बढ़ोतरी है।

इससे मृत्यु दर-घटना दर का अनुपात 2015 में 49% से बढ़कर 2024 में 57% हो गया, जिसका मतलब है कि अब एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा डायग्नोस हुए मरीजों की मौत हो रही है। कैंसर से मौत के मामले में भारती तीसरे नंबर पर उसी डॉक्यूमेंट में ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) के डेटा का हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि दुनिया भर में कैंसर के मामलों में भारत तीसरे नंबर पर है।

भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित दर (98.5 प्रति लाख) चीन (201.6 प्रति लाख) और संयुक्त राज्य अमेरिका (367 प्रति लाख) के बाद तीसरे नंबर पर है। टाइम सीरीज 2018 तक मामलों में लगातार बढ़ोतरी दिखाती है, 2019 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और फिर 2024 तक इसमें धीरे-धीरे सालाना ग्रोथ देखने को मिली।

राज्यवार आंकड़े 2024 में राष्ट्रीय औसत प्रति लाख आबादी पर 109 मामले थे, लेकिन राज्य-स्तर के आंकड़ों में काफी अंतर था। प्रति व्यक्ति कैंसर की सबसे ज्यादा दरें (यानी, प्रति लाख आबादी पर मामले) केरल (170) और मिजोरम (169) में दर्ज की गईं, इसके बाद आंध्र प्रदेश (144), कर्नाटक (139), और तेलंगाना (137) का नंबर आता है।

शहरी और तटीय राज्यों में भी ज्यादा दरें देखी गईं, जिनमें तमिलनाडु में 128, दिल्ली (131), पंजाब (137), और हिमाचल प्रदेश (127) शामिल हैं। दूसरी तरफ, दमन और दीव (28), दादरा और नगर हवेली (36), और लक्षद्वीप (46) में प्रति व्यक्ति आंकड़े कम दर्ज किए गए, जबकि मणिपुर (69) और त्रिपुरा (69) भी राष्ट्रीय औसत से नीचे थे। उत्तर प्रदेश (93) और बिहार (90) जैसे बड़े उत्तरी राज्य प्रति व्यक्ति के मामले में औसत से नीचे हैं, लेकिन वे कुल मामलों में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश में 2.21 लाख, महाराष्ट्र में 1.28 लाख, पश्चिम बंगाल में 1.19 लाख और तमिलनाडु में 98,386 मामले सामने आए। कुल मिलाकर, इन ज्यादा आबादी वाले राज्यों का भारत के कुल बोझ में एक बड़ा हिस्सा था।