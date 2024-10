'कनाडा को 26 प्रत्यर्पण की लिस्ट भेजी, लॉरेंस गैंग के लोगों पर भी एक्शन लेने को कहा', भारत ने ट्रूडो को फिर सुनाया

(जस्टिन ट्रुडो ने पिछले साल कनाडा की संसद से लगाए थे भारत के खिलाफ गंभीर आरोप। File Image)

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि उसने जो सुना है, वह नई दिल्ली के इस लगातार रुख की पुष्टि करता है कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है। ब्रीफिंग के दौरान, जायसवाल ने दोहराया कि अभी तक कनाडा द्वारा कोई सबूत साझा नहीं किया गया है।

#WATCH | On the India-Canada row, MEA spokesperson says, "We have seen comments of PM Trudeau that he believes in One India policy, but so far the actions we have requested against anti-India elements, no action has been taken. There is a gap between actions and words here." pic.twitter.com/d9bEBwCuk7— ANI (@ANI) October 17, 2024