भारत और ब्रिटेन ने TSI शुरू करने का किया एलान, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति; टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी मिलेगा फायदा

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार टीएसआई के तहत सहयोग में सरकारी, निजी क्षेत्र, अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल होंगे। टीएसआई दोनों देशों के बीच 2030 के रोड मैप पर आधारित है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

UK Foreign Secretary had bilateral meetings with the Prime Minister, Minister of External Affairs and National Security Advisor of India, in New Delhi. Both sides welcomed the launch of the UK-India Technology Security Initiative (TSI), spearheaded and agreed upon by the National… pic.twitter.com/TAM0tx6zD4