    भारत-रूस संबंधो को मिलेगी मजबूती, शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने की द्विपक्षीय वार्ता 

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:43 PM (IST)

    भारत और रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली में हुई बैठक में, दोनों देशों के अधिकारियों ने सहयोग बढ़ाने के नए तरीकों पर चर्चा की और वर्तमान रक्षा सहयोग योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक की अध्यक्षता भारत और रूस के उच्च अधिकारियों ने की, जिसमें रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

    भारत-रूस रक्षा सहयोग बढ़ाने पर वार्ता

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और सहयोग बढ़ाने के नए तरीकों पर चर्चा की है।

    अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर कार्य समूह की पांचवीं बैठक 28-29 अक्टूबर को यहां मानेकशा सेंटर में हुई। इसमें मौजूदा रक्षा सहयोग योजनाओं की समीक्षा की गई।

    मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'दोनों पक्षों ने भारत-रूस रक्षा सहयोग को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।' जबकि रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक की सह-अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और रूसी सशस्त्र बलों के मुख्य संचालन के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डायलेव्स्की इगोर निकोलायेविच ने की। दोनों पक्षों की चर्चा रक्षा सहयोग को मजबूत करने और मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित थी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)