कारोबारी समझौते पर बात शुरू करेंगे भारत व कनाडा, रिश्तों को सामान्य बनाने को दोनों देश तत्पर

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंध ना सिर्फ तेजी से सामान्य हो रहे हैं बल्कि तकरीबन दो वर्ष तक संबंधों में तनाव से जो हानि हुई है उसकी तेजी से भरपाई की भी कोशिश की जा रही है।

मंगलवार को ओटावा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनिता आनंद से द्विपक्षीय संबंधों के सारे आयामों पर बात की है। इसके एक दिन बाद कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंह सिद्धू नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनकी वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ होने वाली बैठक में दोनों देशों के बीच फिर से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता की शुरुआत होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जा सकती हैं कनाडा इसके बाद इस महीने के अंत तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भी कनाडा जाने की संभावना है। यही नहीं इस महीने के अंत में जी-20 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम कार्नी और पीएम नरेन्द्र मोदी के बीच मुलाकात भी संभव है।जयशंकर और आनंद के बीच यह दो महीने के भीतर दूसरी मुलाकात है। भारतीय मूल की विदेश मंत्री आनंद नई दिल्ली दौरे पर पिछले महीने ही आई थी।

इस दौरान दोनों की मुलाकात में जो फैसले किये गये थे इसकी समीक्षा मंगलवार की बैठक में की गई है। आनंद ने अपनी सोशल मीडिया पर लिखा है कि, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के साथ कारोबार, ऊर्जा, सुरक्षा और दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों से जुड़े विषयों पर बात हुई है।

नियाग्रा में G7 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कनाडा के नियाग्रा में जी-सात समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें जयशंकर को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसी दौरान कनाडा ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री 12-13 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली यात्रा पर जाएंगे। नई दिल्ली के बाद वह विशाखापत्तनम भी जाएंगे।

कनाडा के मत्री सिद्धू ने कहा है कि, “उनकी इस यात्रा के दौरान भारत के साथ कारोबारी संबंधो को व्यापक करने और निवेश आकर्षित करने पर बात होगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जो कनाडा के कारोबारियों व श्रमिकों के लिए काफी बेहतर अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच 30 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ है जिसमें आगे काफी विस्तार की संभावनाएं हैं।''