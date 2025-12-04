50 अरब डालर तक व्यापार बढाने पर फोकस, भारत-कनाडा ने ट्रेड डील पर आने वाली है गुड न्यूज 

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने बुधवार को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की रूपरेखा, उद्देश्यों और तौर-तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्ष हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) पर फिर से बातचीत करने पर सहमत हुए हैं।

    इसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर तक बढ़ाना है। गोयल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा, 'कनाडा के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री सिद्धू के साथ सार्थक बातचीत हुई।

    हमने सीईपीए वार्ता शुरू करने की तैयारियों के तहत समग्र ²ष्टिकोण, रूपरेखा, व्यापक उद्देश्यों और तौर-तरीकों पर शुरुआती और व्यापक चर्चा की।' उन्होंने अगले साल कनाडा में एक उच्च-स्तरीय व्यापार और निवेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने पर भी सहमति जताई।

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में, कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई थी। उसके बाद कनाडा ने भारत के साथ समझौते पर बातचीत रोक दी थी।

    सीईपीए एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत दो देश अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को या तो काफी कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। ये समझौते कुशल पेशेवरों की आवाजाही के मानदंडों को भी आसान बनाते हैं और निवेश आकर्षित करते हैं।

    इससे पहले, प्रस्तावित समझौते पर दोनों देशों के बीच छह से ज्यादा दौर की बातचीत हो चुकी थी। कनाडा को भारत का निर्यात 2024-25 में 9.8 प्रतिशत बढ़कर 4.22 अरब डालर रहा जो 2023-24 में 3.84 अरब डॉलर था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)