भारत-बहरीन के रिश्तों में मजबूती! दोनों देशों ने की बड़ी घोषणा; होगा व्यापार समझौता
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के समकक्ष अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायनी से फोन पर बात की। दोनों देशों ने दीर्घकालिक बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की गई, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर भी सहमति बनी। 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.64 अरब डालर तक पहुंचने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के समकक्ष अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायनी से फोन पर बात की। इस दौरान बहरीन के साथ दीर्घकालिक बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई।
जयशंकर ने कहा, ''दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा के साथ ही वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।'' दोनों मंत्रियों ने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में व्यापक चर्चा की थी, जब भारत और बहरीन ने एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की थी, जो निवेश समझौते के और करीब पहुंच गया था।
बढ़ावा देने में मिलेगी मदद
वे दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) पर बातचीत शुरू करने के लिए साझा समझ विकसित करने पर भी सहमत हुए। अधिकारियों ने कहा था कि इससे दोहरे कराधान को खत्म करने, कर निश्चितता प्रदान करने और व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.64 अरब डालर तक पहुंच जाएगा। इस खाड़ी देश में लगभग 3,32,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो उस देश की कुल आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हैं। भारत बहरीन के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
